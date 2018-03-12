مناقشة مشاركة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في معرض طرابلس الدولي في دورته القادمة .





طرابلس 12 مارس 2018 ( وال ) - شكلت مواضيع المشاركة في فعاليات معرض

طرابلس الدولي في دورته 48 والتي ستنطلق أوائل شهر أبريل القادم ، إلى

جانب مناقشة التجهيزات والترتيبات التي سيتم اتخاذها لإبراز وعرض أخبار

ونشاطات وخطط المركز العام للتدريب وتطوير التعليم محور عمل الاجتماع

الأول للجنة المكلفة بقرار مدير عام المركز (د. مسعودة الأسود) .

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تلك المواضيع وتقديم المقترحات والأفكار

بشأن انجاح هذه المشاركة في المعرض ضمن جناح وزارة التعليم .

( وال )