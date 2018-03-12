الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 12 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة

للاتربة والغبار على أغلب مناطق غرب ليبيا هذا اليوم ويوم الغد على

المناطق الشرقية .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى

جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مثيرة للاثربة

والغبار مع هبوط فى الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(29-35) درجة مئوية تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى

نشطة السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة على اغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى

جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القـصوى تتـراوح

مـــابين (18-25) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر والبطنان ومابين

(27-33) درجة على باقى المناطق تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية معتدلة

إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط فى الرؤية الافقية مع

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق وتسجل انخفاض يوم

الثلاثاء .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة

السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مثيرة للاتربة والرمال ، ودرجات

الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (32-37) درجة مئوية تتحول مساء الغد الى

شمالية فشمالية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة مع انخفاض تدريجى على

غدامس والحمادة ويشمل يوم الثلاثاء اغلب المناطق.



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28 - 32) درجة

مئوية تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية مع ارتفاع فى درجات الحرارة .

( وال )