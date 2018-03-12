نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
الإثنين ، 12- 03- 2018 - 09:17:00
طرابلس 12 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح براني إلى شلوق سرعتها
مابين (05 - 20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر
البحر هادئ الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية ،
والرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الاخضر ، والريح
بحري إلى برانى يتحول تدريجيا يوم الغد إلى متغير الاتجاه ويكون شرش هذا
اليوم على ساحل الجبل الاخضر وأقصى الساحل سرعته مابين(05-15) عقدة ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، والبحر هادئ الى خفيف
الموج
درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)