نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 12 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح براني إلى شلوق سرعتها

مابين (05 - 20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر

البحر هادئ الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية ،

والرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الاخضر ، والريح

بحري إلى برانى يتحول تدريجيا يوم الغد إلى متغير الاتجاه ويكون شرش هذا

اليوم على ساحل الجبل الاخضر وأقصى الساحل سرعته مابين(05-15) عقدة ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، والبحر هادئ الى خفيف

الموج

درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .



(وال)