اختتام فعاليات منتدى خطى الغد الثقافي التابع لمكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة .





طرابلس 12 مارس 2018 ( وال )- أختتمت عشية أمس ببيت الثقافة والفنون

والتراث بطرابلس ، فعاليات منتدى خطى الغد الثقافي التابع لمكتب الطفل

بالهيئة العامة للثقافة ، والذي بدأ نشاطه مع بداية العطلة المدرسية

بمشاركة أكثر من 84 طفل من جميع مدارس طرابلس .

وقد تضمن البرنامج العام للمنتدى العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية

والتثقيفية ، وإقامة سلسلة من الورش لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز

قدراتهم وزيادة وعيهم من خلال أنشطة تفاعلية وفنية .



وأكد رئيس اللجنة التسييرية لللهيئة العامة للثقافة " حسن أونيس " على

أهمية دعم هذا المنتدى بكل الإمكانيات المتاحة حتى يستطيع إن يطور من

نفسه ويقدم عمل ملموس على أرض الواقع في كل المجالات الثقافية والعلمية

والفنية والتركيز على القراءة والمعرفة .

ودعا " أونيس " إلى ايلاء مزيد من الاهتمام والرعاية بالطفل ، وتوعيته

وغرس حب الوطن في نفوس الاطفال والمحافظة على التراث ، وتشجيعهم على

الابتكارات وتنمية المهارات .

وطالب رئيس اللجنة، إدارة المنتدى بربط تعاون بمكتب النشاط ومكتب الشؤون

الاجتماعية بوزارة التعليم وبتوطيد العلاقة بين الجانبين، وأكد على السعى

مستقبلا لدعم المنتدى وكل القائمين عليه مع بدل المزيد من الجهد والعطاء

والعمل على استقطاب عدد أكبر من الأطفال حتى تعم الفائدة على الجميع .

وقدمت في نهاية الحفل شهائد تقدير ومشاركة للأطفال والمشرفين وعلى كل من

ساهم في إنجاح البرنامج ودعمه لينطلق من جديد مع العطلة الصفية للعام

2018 .م.

( وال )