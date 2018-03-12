رئيس المفوضية العليا للانتخابات يعلن عن استكمال مرحلة تسجيل الناخبين .







طرابلس 12 مارس 2018 ( وال )- أعلن رئيس المفوضية العليا

للانتخابات " عماد السائح" عن استكمال مرحلة تسجيل الناخبين.. لافتا إلى

ان المفوضية تقوم الآن بالتجهيزات الازمة ليوم الاقتراع ، وان الانتخابات

ستكون بعد شهر سبتمبر المقبل .

وقال" السائح" لا وجود لأى مانع للمفوضية للبدء في الانتخابات الرئاسية ،

مؤكدا ان المنظومة جاهزة تقنيا لهذه الخطوة ، وان المعوقات التي تواجه

إجراء الانتخابات كلها تندرج ضمن الجانب السياسي للعملية .

( وال )