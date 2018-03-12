رئيس المفوضية العليا للانتخابات يعلن عن
استكمال مرحلة تسجيل الناخبين .
الإثنين ، 12- 03- 2018 - 08:48:00
طرابلس 12 مارس 2018 ( وال )- أعلن رئيس المفوضية العليا
للانتخابات " عماد السائح" عن استكمال مرحلة تسجيل الناخبين.. لافتا إلى
ان المفوضية تقوم الآن بالتجهيزات الازمة ليوم الاقتراع ، وان الانتخابات
ستكون بعد شهر سبتمبر المقبل .
وقال" السائح" لا وجود لأى مانع للمفوضية للبدء في الانتخابات الرئاسية ،
مؤكدا ان المنظومة جاهزة تقنيا لهذه الخطوة ، وان المعوقات التي تواجه
إجراء الانتخابات كلها تندرج ضمن الجانب السياسي للعملية .
( وال )