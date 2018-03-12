فوزاليمين المعارض لاتفاق السلام في الانتخابات التشريعية في كولومبيا.





كولومبيا 12 مارس 2017 (وال) - فاز اليمين المعارض لاتفاق السلام مع

المتمردين السابقين في حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" في

انتخابات تشريعية تاريخية شاركت فيها هذه الحركة للمرة الاولى ودخلت

عبرها الى البرلمان.

وللمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن من النزاع المسلح، صوّت الكولومبيون

بدون معارك. واشاد الرئيس خوان مانويل سانتوس ب"الانتخابات الاكثر امانا

وشفافية ... في التاريخ الحديث للبلاد".

ويتصدر تحالف اليمين المركز الديموقراطي بزعامة الرئيس السابق الفارو

اوريبي المعارض الشرس لاتفاق السلام مع 19 مقعدا في مجلس الشيوخ و33 في

مجلس النواب.

وينص اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سانتوس مع حركة التمرد الماركسية

السابقة في نوفمبر 2016 على ان تشغل عشرة مقاعد في البرلمان المقبل الذي

يتألف من 280 مقعدا، بعدما اصبح اسمها "القوة البديلة الثورية المشتركة"

(فارك ايضا)

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