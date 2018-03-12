السعودية تنشئ إدارات متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد.





الرياض 12 مارس 2018 (وال) - اصدرالملك " سليمان بن عبد العزيز" امرا

يقضي باستحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم

بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

ونقل بيان عن النائب العام الشيخ سعود المعجب قوله إن هذه الخطوة تستهدف

"المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".

وأوضح النائب العام أن الملك سليمان وولي العهد حريصان كل الحرص على

محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

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