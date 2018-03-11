نتائج بطولة طرابلس لرفع الأثقال لفئتي البراعم والشباب.





طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- أقيمت بقاعة المنتخبات الوطنية لرفع

الأثقال بالمدينة الرياضية بطولة طرابلس لرفع الأثقال لفئتي البراعم

والشباب، التي نظمها الاتحاد الليبي للعبة، بإشراف الاتحاد الفرعي لمنطقة

طرابلس. وجاءت النتائج النهائية لمنافسات البطولة، التي اختتمت خلال

اليومين الماضيين بمشاركة 62 رياضيا يمثلون أندية اتحاد الشرطة الرياضي

وأبي سليم والظهرة واليرموك ووسعاية ابديري وزناته والوداد ونجوم قرقارش،

على النحو التالي :.

* أولا : فئة البراعم :.

- الترتيب الأول .. نادي أبوسليم (197) نقطة.

- الترتيب الثاني .. نادي الظهرة (143) نقطة.

- الترتيب الثالث .. نادي اتحاد الشرطة (123) نقطة.

* ثانيا : فئة الشباب :.

- الترتيب الأول .. نادي نجوم قرقارس (190) نقطة.

- الترتيب الثاني .. نادي أبوسليم (187) نقطة.

- الترتيب الثالث .. نادي اتحاد الشرطة (177) نقطة.

وتحصل الرياضي " محمد الشارف عمر " من نادي أبي سليم على جائزة أفضل

رياضي لفئة البراعم، والرياضي "عبد المالك أبوحامد" من نادي زناته على

جائزة أفضل رياضي لفئة الشباب.

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