فريق المجد يتأهل إلى الدور الـ 16 من كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق المجد إلى الدور الـ 16 من

مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم على فريق النجمة

بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي

(1-1) والتي جمعتهما بملعب الخمس ضمن منافسات الدور الـ 32 .

بادر فريق النجمة بالتسجيل خلال دقائق الشوط الأول عن طريق لاعبه

"جبريل مرسال" ، وعدل النتيجة لفريق المجد لاعبه "جاسم التومي" في أواخر

دقائق الشوط الثاني من المباراة.

وبذلك يصبح المجد الفريق رقم 14 المتأهل إلى الدور الـ 16، صحبة فرق

أندية الأخضر، الخمس، المحلة، الاتحاد المصراتي، اليرموك، المدينة، الشط،

الأهلي بنغازي، الهلال، التعاون، الترسانة، خليج سرت، والجمارك.

وتبقى مباراتان لتحديد آخر المتأهلين إلى الدور الـ 16، تجمع الوحدة

والاتحاد غدا الاثنين بملعب طرابلس الدولي، والأهلي طرابلس والتحدي يوم

الأحد القادم 18 مارس بملعب مصراتة.



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