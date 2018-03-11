مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار للبطل الليبي العالمي " كمال القرقني ".





طرابلس 11 مارس 2018(وال)- منحت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق

مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار للبطل الليبي العالمي "كمال القرقني"

تقديرا لحصوله على المركز الأول والقلادة الذهبية في بطولة "أرنولد

كلاسيك" للمحترفين 2018 لبناء الأجسام في دورتها الـ30، والتي أقيمت

مؤخرا بولاية أوهايو الأمريكية.

جاء ذلك في القرار الصادر عن رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة

الوفاق " زياد قريرة " رقم 35 لسنة 2018 .

يذكر أن " القرقني " قد شارك لأول مرة في هذه البطولة التي تحمل اسم

بطل العالم في بناء الأجسام "أرنولد شوارزنيجر"، وتقام منافساتها في

أواخر شهر فبراير أو أوائل مارس بكولومبس بولاية أوهايو الأمريكية،

بمشاركة العديد من رياضيي العالم.

وتعد هذه هي أول قلادة ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في هذه البطولة،

التي تعتبر من أكبر بطولات العالم لرياضة بناء الأجسام ماديا بعد مستر

أولمبياد.

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