اتحاد بناء الأجسام يستعد لتكريم البطل الليبي العالمي " كمال القرقني ".الأحد ، 11-03-2018 - 22:51:00



طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- يستعد الاتحاد العام لبناء الأجسام لإقامة
احتفالية خاصة خلال شهر أبريل القادم، وذلك لتكريم البطل الليبي العالمي
المحترف " كمال القرقني " المتحصل على بطولة " أرنولد كلاسيك " للمحترفين
2018 لبناء الأجسام بأمريكا.
ذكر ذلك رئيس الاتحاد العام لبناء الأجسام " عادل القريو " في اجتماع
مجلس الإدارة ظهر اليوم الأحد بمقره بطرابلس، مؤكدا إقامة استقبال كبير
وحفل مميز يليق بالأبطال الذين حققوا الإنجازات ورفعوا العلم الوطني
الليبي في أصعب منافسات العالم وهي بطولة " أرنولد كلاسيك"، والتي تعتبر
من أكبر بطولات بناء الأجسام في العالم.
وأضاف " القريو " أن مسيرة " القرقني " الرياضية توجت بالذهب دائما،
لأن هذا الرياضي اعتمد على نفسه وتكفل بجميع مصاريف المشاركة في هذا
الحدث العالمي، ولهذا يجب علينا إقامة حفل تكريم له يليق به.
...(وال)...

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