اتحاد بناء الأجسام يستعد لتكريم البطل الليبي العالمي " كمال القرقني ".





طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- يستعد الاتحاد العام لبناء الأجسام لإقامة

احتفالية خاصة خلال شهر أبريل القادم، وذلك لتكريم البطل الليبي العالمي

المحترف " كمال القرقني " المتحصل على بطولة " أرنولد كلاسيك " للمحترفين

2018 لبناء الأجسام بأمريكا.

ذكر ذلك رئيس الاتحاد العام لبناء الأجسام " عادل القريو " في اجتماع

مجلس الإدارة ظهر اليوم الأحد بمقره بطرابلس، مؤكدا إقامة استقبال كبير

وحفل مميز يليق بالأبطال الذين حققوا الإنجازات ورفعوا العلم الوطني

الليبي في أصعب منافسات العالم وهي بطولة " أرنولد كلاسيك"، والتي تعتبر

من أكبر بطولات بناء الأجسام في العالم.

وأضاف " القريو " أن مسيرة " القرقني " الرياضية توجت بالذهب دائما،

لأن هذا الرياضي اعتمد على نفسه وتكفل بجميع مصاريف المشاركة في هذا

الحدث العالمي، ولهذا يجب علينا إقامة حفل تكريم له يليق به.

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