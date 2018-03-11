وزير الداخلية المفوض يجتمع مع سفير تركيا لدى ليبيا.

طرابلس 11 مارس 2018 (وال) - اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد " عبد السلام عاشور " مساء اليوم الاحد بطرابلس مع سفير تركيا لدى ليبيا "أحمد دوغان ".

وناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة امكانية رفع التأشيرة التركية على المواطنين الليبيين نظراً لعمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وطالب وزير الداخلية السفير التركي بعودة كافة الشركات التركية وشركات الخطوط الجوية إلى العمل داخل ليبيا.

من جهته أعرب السفير التركي عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية.

وهنأ السفير التركي الوزير المفوض بتوليه مهام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

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