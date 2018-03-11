رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم .

طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد المهندس جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم وحضر الاجتماع المستشار السياسي السيد طاهر السني.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عرض ملخصاً للبرامج المقبلة وما يواجهه الاتحاد المسؤول على أكثر الألعاب شعبية من تحديات في مسار التطوير.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى رفع الحظر على الملاعب الليبية والخطوات اللازمة للتواصل مع الاتحاد الدولي بهذا الشأن.

وأكد السراج إن الحكومة تعمل على عودة الوضع الرياضة في ليبيا إلى طبيعته، مبدياً حرصه على تهيئة الملاعب الليبية وتحسينها، وأن يتاح للاتحادات الرياضية جميعها المشاركة في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية .