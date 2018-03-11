النائب أحمد معيتيق يحضر مراسم اعتماد وزير التعليم الملاك الوظيفي لعدد من المراقبات .

طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الأحد الاحتفالية التي أقامتها وزارة التعليم بمناسبة اعتماد السيد الوزير الدكتور" عثمان عبدالجليل" الملاك الوظيفي لعدد"13"، مراقبة تعليم من مختلف مناطق ليبيا.

وحضر الاحتفالية التي احتضنتها مدرسة بشير الأسطى بسوق الجمعة وزراء كل من الحكم المحلي "بداد قنصو"، العمل والتأهيل"، "المهدي الورضمي"، وكيل وزارة التعليم "عادل جمعة "، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني "عادل زنداح"، وكيل بلدية سوق الجمعة، ومدراء الإدارات بالوزارة، ومراقبي التعليم بالبلديات.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد بارك وزير التعليم في كلمته بالمناسبة الجهد المبذول من قبل اللجان المشكلة لتنفيذ رؤية الوزارة التي بدأت في شهر مارس الماضي للاستفادة من فائض الملاكات، وإعادة تأهيلهم تربوياً لتوزيعهم على المؤسسات التعليمية وفق الاحتياج.

وفي مداخلة للنائب معيتيق فقد أثنى على هذا العمل الذي يهدف لرفع كفاءة المعلمين للارتقاء بالعملية التعليمية، وأشاد بالدور الذي ستقوم به إدارة الاحتياط العام التي ستقوم لوضعها برنامج لإعادة تأهيل المعلمين، واقحامهم في دورات رفع كفاءه، وإعادة توزيعهم للاستفادة منهم لسد العجز في بعض المدارس.

وطمأن معيتيق المعلمين من فائض الملاك بأنه سيتم اقحامهم في دورات مكثفة للرفع من كفاءاتهم من أجل إعطاء الحق لكل من يبذل جهد في خطوة الهدف منها الارتقاء بالعملية التعليمية بما يعود بالفائدة على الطالب والمعلم حتى تكون الموارد التي تشكل16% من الميزانية العامة للدولة عادت بالفائدة على الطلبة ويرتفع مستوى الدخل للمعلمين.



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