النائب كاجمان يبحث مع وزير الداخلية دور مديريات أمن بلديات الجنوب .

طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان" مع وزير الداخلية المفوض "عبد السلام عاشور" وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء الدكتور "الطاهر عامر" دور مديريات أمن بلديات الجنوب وأهميتها في بسط الأمن بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه وزارة الداخلية من حيث الإمكانيات المتاحة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تركز اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء حولة آلية تفعيل اللجان المشتركة بين دول الجوار الشقيقة والصديقة، والدور التنسيقي بين ديوان رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية في الجانب الإداري.



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