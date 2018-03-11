الشرطة البريطانية تحدد أكثر من 200 شاهد في هجوم على جاسوس سابق.





سالزبري (انجلترا) 11 مارس 2018 (وال)- حددت الشرطة البريطانية أكثر

من 200 شاهد وتفحص أكثر من 240 عنصرا من الأدلة في تحقيقاتها الجارية في

هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد للصحفيين بعد أن ترأست اجتماعا

للجنة كوبرا الأمنية الحكومية ”مازالت الضحيتان ترقدان في المستشفى في

حالة حرجة لكن مستقرة“.

وكشف سكريبال عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض

عليه في موسكو في عام 2004. وصدر ضده حكم بالسجن 13 عاما في عام 2006 ثم

حصل على حق اللجوء في بريطانيا في عام 2010 بعد مبادلته بجواسيس روس.

ونفي الكرملين أي دور له في الحادث واتهم وسائل الإعلام البريطانية

بتأجيج المشاعر المناهضة لروسيا.