الصين تعلن الحرب التجارية مع أمريكا ستجلب كارثة للاقتصاد العالمي.





بكين 11 مارس 2018 (وال) - أعلن وزير التجارة الصيني تشونغ شان اليوم

الأحد إن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستجلب فقط كارثة للاقتصاد

العالمي، في الوقت الذي زادت فيه انتقادات بكين لفرض واشنطن رسوم جمركية

على المعادن في ظل مخاوف من أنها قد تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي.

وقال تشونغ على هامش جلسة سنوية للبرلمان إن الصين لا تريد حربا تجارية

وإنها لن تبدأ حربا تجاريةوانه لا يوجد فائزون في الحرب التجارية .

وأضاف أن الصين باستطاعتها التعامل مع أي تحديات وإنها ستحمي بقوة

مصالحها، لكن البلدين سيواصلان الحديث .. مشيرا إلى ان لا أحد يريد خوض

حرب تجارية، والجميع يعلم أن خوض حرب يؤذي الآخرين ولا يفيده“.