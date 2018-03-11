رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي يبحث في الجزائر القمة الإفريقية المقررة في رواندا.





الجزائر 11 مارس 2018 (وال) - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى

فقي محمدإنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين الملفات المدرجة في القمة

الافريقية المقررة في 21 مارس الجاري في رواندا من بينها منطقة التبادل

الحر.

وقال عقب وصوله العاصمة الجزائر أمس السبت إنه سيتم بحث مواضيع مهمة في

إطار إصلاح هيئة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن المنظمة باشرت منذ 2017

عملية إصلاحات واسعة.

وقد تم خلال القمة الـ 31 للاتحاد التي احتضنتها في ابريل الماضي

اديس أبابا، اتخاذ ثلاثة قرارات مهمة تشكل البرامج الرئيسة للأجندة

الإفريقية.

وأضاف أن الأمر يتعلق بمنطقة التبادل القاري والتي ستكون محور القمة

الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في العاصمة الرواندية كيغالي.