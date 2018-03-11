وزير التعليم بحكومة الوفاق يتفقد مدرسة " بشير الأسطى " ببلدية سوق الجمعة ويستمع إلى شكاوي الطلبة والمعلمين.

طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور" عثمان عبدالجليل " صباح اليوم الأحد رفقة وكيل الوزارة " عادل جمعة " ومراقب التعليم بسوق الجمعة سير الدراسة مع بداية الفصل

الدراسي الثاني ببلدية سوق الجمعة . واستمع وزير التعليم خلال جولته التفقدية التي بدأها تحديداَ بمدرسة " بشير الأسطى " الواقعة في نطاق بلدية سوق الجمعة إلى شكاوي الطلبة والمعلمين بالمدرسة . كما تفقد الوزير والمرافقين له عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة للإطلاع والوقوف عن كتب لما تحتاجه المدرسة ومراقبة التعليم بالمنطقة من دعم وتطوير .



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