وزير التعليم بحكومة الوفاق يتفقد مدرسة " بشير الأسطى " ببلدية سوق الجمعة ويستمع إلى شكاوي الطلبة والمعلمين.الأحد ، 11-03-2018 - 16:17:00

وزير التعليم بحكومة الوفاق يتفقد مدرسة " بشير الأسطى " ببلدية سوق الجمعة ويستمع إلى شكاوي الطلبة والمعلمين. طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور" عثمان عبدالجليل " صباح اليوم الأحد رفقة وكيل الوزارة " عادل جمعة " ومراقب التعليم بسوق الجمعة سير الدراسة مع بداية الفصل
الدراسي الثاني ببلدية سوق الجمعة . واستمع وزير التعليم خلال جولته التفقدية التي بدأها تحديداَ بمدرسة " بشير الأسطى " الواقعة في نطاق بلدية سوق الجمعة إلى شكاوي الطلبة والمعلمين بالمدرسة . كما تفقد الوزير والمرافقين له عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة للإطلاع والوقوف عن كتب لما تحتاجه المدرسة ومراقبة التعليم بالمنطقة من دعم وتطوير .

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع عدد من المسؤولين بمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا