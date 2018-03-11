مركز سبها الطبي يستقبل طفلة مصابة اثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم . الأحد ، 11-03-2018 - 16:06:00

مركز سبها الطبي يستقبل طفلة مصابة اثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم . سبها 11 مارس 2018 ( وال ) - استقبل مركز سبها الطبي مساء أمس طفلة تبلغ من العمر 11 عاما مصابة اثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم ما نتج عنها إصابة بليغة بالرأس .
وأفادت مصادر بالمركز الطبي سبها وكالة الأنباء الليبية انه وبعد إجراء
الفحوصات الطبية السريعة واللازمة للطفلة المصابة تبين أنها في حالة حرجة
وتعاني من نزيف في الدماغ ومازالت على التنفس الصناعي . من جهته قال
المدير المساعد لمركز سبها الطبي " أحمد أبو عقيلة " إنه تم التنسيق مع
لجنة الجرحى بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لنقلها إلى مركز طرابلس
الطبي أو إحدى العيادات الخاصة بمدينة طرابلس لتلقي العلاج اللازم.

...( وال - سبها ) ...

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