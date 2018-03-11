انتشار وحدات أمنية بمدينة سبها وسط هدوء نسبي يعم أرجاء المدينة .





سبها 11 مارس 2018 ( وال ) - بدأت وحدات أمنية تابعة لمديرية الأمن

الوطني سبها بالانتشار في عدة تقاطعات على الطرق الرئيسية والفرعية

لمراقبة حركة السير وتنظيمها وضبط السيارات معتمة الزجاج وسط هدوء نسبي

يعم المدينة .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن هذا الانتشار يأتي لطمأنة

سكان المدينة ومساعدتهم على استئناف حركة المرور والسير في الشوارع التي

توقفت فيها تلك الحركة نسبيا بسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها

المدينة مؤخرا مؤكدا بان الدوريات المنتشرة اليوم تتبع وحدة المرور وشرطة

النجدة والغرفة الأمنية بسبها.

ونقل مراسل ( وال ) عن مدير إدارة المرور والتراخيص بمديرية الأمن الوطني

سبها " محمد الأصفر" قوله إن الدوريات التي تتوزع اليوم يبلغ عددها خمسة

عشر سيارة، مبينا أنهم مازالوا يعانون نقصا في الأفراد الذين لم يتلق

نسبة كبيرة منهم مرتباتهم حتى الآن، كما تعاني المديرية قلة الإمكانيات

التي يفترض أن تتوفر بشكل سريع حتى تؤدي دورها.

وأوضح " الأصفر" إن حركة المرور بدأت بشكل خجول في المناطق التي شهدت

الاشتباكات خلال الأيام الماضية، داعيا مواطني سبها على مساعدة الأجهزة

الأمنية على القيام بدورها في الحفاظ على المواطن وممتلكاته مؤكدا بأن

الأوضاع في المدينة صباح اليوم تعتبر هادئة نسبيا.



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