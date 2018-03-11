الرئيس السوداني يجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية.الأحد ، 11-03-2018 - 15:57:00




الخرطوم 11 مارس2018 (وال) اجتمع الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم
الاحد بالخرطوم مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس مصطفى
كامل والوفد المرافق له الذي يزور اسودان حاليا.
وذكرت وكالة الانباء السودانية انه تم خلال الاجتماع بحث اهمية التعاون
بين البلدين والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.
والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة الرباعية المشتركة
التي تمخضت عن لقاء رئيسي البلدين على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في
أديس أبابا.

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