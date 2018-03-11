الرئيس الامريكي ترامب يحذر الاتحاد الأوروبي: استعدوا للرسوم.





واشنطن 11 مارس 2018 (ةال): حذرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد

الأوروبي بفرض رسوم على مصنعي السيارات بالقارة الاوروبية مثل "ميرسيدس

بنز" و"بي إم دبليو"، محذرا التكتل "استعدوا للرسوم".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن الاتحاد الأوروبي دول مدهشة تعامل

الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية في التجارة، إنهم يشتكون من فرض الرسوم

على الصلب والألومنيوم. إذا أعفوا هم المنتجات الأمريكية من رسومهم

البشعة سنفعل وقتها الأمر ذاته ونسحب رسومنا".

وأضاف مهددا إذا لم يفعلوا ذلك، سنفرض رسوما على السيارات استعدوا لمزيد

من الرسوم"، مشيرا إلى الشركتين الألمانيتين "ميرسيدس بنز" و"بي إم

دبليو".