وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني يطالب بتسوية الترقيات والاستحقاقات لرجال الشرطة والموظفين التابعين للوزارة.



طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - تركز الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية

بحكومة الوفاق الوطني العميد " عبدالسلام عاشور " صباح اليوم الأحد

بمدير إدارة الشؤون الإدارية وعدد من مدراء المكاتب التابعة بالإدارة على

مناقشة المشاكل التي تعاني منها الشؤون الإدارية ومحاولة إيجاد حلول

سريعة لها.

وطالب الوزير المشاركين في هذا الإجتماع بضرورة التدقيق في قيودات

إستحقاقات رجال الشرطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية من ترقيات

وتسويات لتجاوز المشاكل التي تعاني منها الوزارة في السابق.

وحضر الإجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية المكلف ورؤساء مكاتب شؤون

الضباط وضباط الصف والموظفين ورئيس لجنة تسوية الأوضاع الوظيفية لأعضاء

هيئة الشرطة.



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