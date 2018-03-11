‏بلدية طرابلس تقيم دورة تدريبية للمرأة في المجال الاعلامي.الأحد ، 11-03-2018 - 15:31:00



طرابلس 11 مارس 2018 (وال) - تعتزم بلدية طرابلس المركز إقامة دورة
تدريبية مجانية بعنوان(المذيع المحترف) وتستهدف المرأة العاملة بمجال
الإعلام وطالبات كلية الإعلام والهواة والمهتمات بهذا المجال .
وذكرت مصادر مكتب الاعلام بالبلدية أن هذه الدورة التي ستبدأ يوم
الاثنين الموافق 19 من شهر مارس الجاري وتستمر لمدة (5) ايام ، بهدف دعم
المرأة وتمكينها في مجالات الإعلام.
وتتركز الدورة التدريبية التي ستقام بمركز التدريب بديوان بلدية طرابلس
حول اساسيات العمل الاعلامي وكيفية اعداد وطرق واساليب تقديم البرامج
يتخللها تدريبات نظرية وتطبيقات عملية.
..(وال)..

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