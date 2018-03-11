المجلس البلدي زليتن يوافق على صيانة وتطوير عدد من المشاريع التنموية بالبلدية .





زليتن 11 مارس 2018 ( وال ) - وافق المجلس البلدي زليتن على صيانة

واستكمال عدد من مشروعات المرافق الخدمية بالبلدية بمبلغ إجمالي وقدره

640 ألف دينار.

وأفادت مصادر بالمجلس البلدي زليتن وكالة الأنباء الليبية بان المشاريع

التي سيتم استكمالها تتضمن مدرسة الشيخ (الخندق سابقا) بمبلغ 400 الف

دينار.إضافة إلى استكمال ما تم انجازه بمنتزه السابع عشر من فبراير بمبلغ

100 ألف دينار .

وأضافت المصادر أن المشاريع التي سيتم صيانتها وتطويرها تتضمن مركز

التدريب ورعاية الشباب بمبلغ 40 ألف دينار.وصيانة مهبط الطيران العمودي

بمستشفى زليتن التعليمي بمبلغ 100 ألف دينار.



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