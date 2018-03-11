ارتفاع أسعار أسهم الشركات الكورية الجنوبية التي لها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية .





سيول 11 مارس 2018 ( وال )- أرتفعت أسعار أسهم الشركات الكورية الجنوبية

التي لها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة

وسط تحسن العلاقات بين الكوريتين .

ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية عن البورصة الكورية اليوم الأحد أن

أسعار أسهم 17 شركة لديها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية ارتفعت بنسبة

( 44.92 ) في المئة في المتوسط حتى يوم الجمعة مقارنة مع نهاية العام

الماضي .

وتراجع مؤشر " كوسبي " القياسي بنسبة ( 0.33 ) في المائة وسوق "

كوسداك " الثانوي لشركات التقنية المتقدمة بنسبة ( 8.44 ) في المائة خلال

الفترة الزمنية نفسها.

وارتفع سعر سهم شركة إن ذا إف لصناعة الملابس ، التي تمتلك مصنعا في

مجمع كيسونغ الصناعي الواقع في المدينة الحدودية الشمالية ، بنسبة (

110.53 ) في المائة ليصل إلى ( 2,200 وون ) (2.05 دولار) من ( 1,045 )

وون. كما تضاعف ايضا سعر سهم شركة أخري لصناعة الملابس هي شركة " قود

بيبول" خلال هذه الفترة.

وقد تبادلت الكوريتان الوفود الرفيعة المستوى بمناسبة الألعاب الأولمبية

الشتوية في بيونغ تشانغ واتفقت على عقد محادثات قمة في أواخر أبريل .

...( وال )...