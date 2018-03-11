ارتفاع أسعار أسهم الشركات الكورية الجنوبية التي لها علاقات
تجارية مع كوريا الشمالية .
الأحد ، 11- 03- 2018 - 15:20:00
سيول 11 مارس 2018 ( وال )- أرتفعت أسعار أسهم الشركات الكورية الجنوبية
التي لها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة
وسط تحسن العلاقات بين الكوريتين .
ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية عن البورصة الكورية اليوم الأحد أن
أسعار أسهم 17 شركة لديها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية ارتفعت بنسبة
( 44.92 ) في المئة في المتوسط حتى يوم الجمعة مقارنة مع نهاية العام
الماضي .
وتراجع مؤشر " كوسبي " القياسي بنسبة ( 0.33 ) في المائة وسوق "
كوسداك " الثانوي لشركات التقنية المتقدمة بنسبة ( 8.44 ) في المائة خلال
الفترة الزمنية نفسها.
وارتفع سعر سهم شركة إن ذا إف لصناعة الملابس ، التي تمتلك مصنعا في
مجمع كيسونغ الصناعي الواقع في المدينة الحدودية الشمالية ، بنسبة (
110.53 ) في المائة ليصل إلى ( 2,200 وون ) (2.05 دولار) من ( 1,045 )
وون. كما تضاعف ايضا سعر سهم شركة أخري لصناعة الملابس هي شركة " قود
بيبول" خلال هذه الفترة.
وقد تبادلت الكوريتان الوفود الرفيعة المستوى بمناسبة الألعاب الأولمبية
الشتوية في بيونغ تشانغ واتفقت على عقد محادثات قمة في أواخر أبريل .
...( وال )...