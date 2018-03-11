المجلس البلدي زليتن يبحث مع هيئة تشجيع الإستثمار دعم المشاريع الاستثمارية بالبلدية .الأحد ، 11-03-2018 - 15:22:00



زليتن 11 مارس 2018 ( وال ) - عقدت بديوان بلدية زليتن صباح اليوم الأحد
جلسة عمل للمجلس البلدي مع المدير التنفيذي للهيئة العامة لتشجيع
الإستثمار وشؤون الخصخصة.
وناقشت الجلسة التي حضرتها لجنة التنمية الاقتصادية والإستثمار إمكانيات
توطين ودعم المشروعات الإستثمارية والتنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئة
والبلدية في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن البلدية تسعى إلى توطين عدد من المشاريع الإستثمارية
داخل نطاق البلدية.

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