اليابان تحيي اليوم الذكرى السابعة لكارثة فوكوشيما
النووية .
الأحد ، 11- 03- 2018 - 14:59:00
طوكيو 11 مارس 2018م ( وال )- تحيي اليابان اليوم الأحد الذكرى السابعة
للزلزال القوي وموجات المد العاتية " تسونامي " الهائلة في شمال شرق
البلاد اللذين تسببا في أسوأ حادث نووي منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986 .
وذكرت مصادر إعلامية أن مراسم تذكارية ستقام في طوكيو وشمال شرق
اليابان لحوالي ( 18500 )شخص قتلوا بعد الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات
على مقياس ريختر، وموجات تسونامي التي ضربت المنطقة في 11 مارس 2011 .
وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لانصهار ثلاثي ، ما أدى
إلى انبعاث مادة مشعة في الهواء، بعد أن ضربتها الكارثتان الطبيعيتان
المزدوجتان ، الزلزال وتسونامي.
ووفقاً لحكومة مقاطعة فوكوشيما فإن الحادث دفع مئات الآلاف من
المواطنين إلى مغادرة منازلهم بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.
ومن المقرر أن يحضر الامبراطور " اكيهيتو " والامبراطورة " ميتشيكو "
مراسم تذكارية ترعاها الحكومة في العاصمة مع رئيس الوزراء " شينزو آبي "
وعائلات الضحايا والناجين .
...( وال )...