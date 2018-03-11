اليابان تحيي اليوم الذكرى السابعة لكارثة فوكوشيما النووية .





طوكيو 11 مارس 2018م ( وال )- تحيي اليابان اليوم الأحد الذكرى السابعة

للزلزال القوي وموجات المد العاتية " تسونامي " الهائلة في شمال شرق

البلاد اللذين تسببا في أسوأ حادث نووي منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986 .

وذكرت مصادر إعلامية أن مراسم تذكارية ستقام في طوكيو وشمال شرق

اليابان لحوالي ( 18500 )شخص قتلوا بعد الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات

على مقياس ريختر، وموجات تسونامي التي ضربت المنطقة في 11 مارس 2011 .

وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لانصهار ثلاثي ، ما أدى

إلى انبعاث مادة مشعة في الهواء، بعد أن ضربتها الكارثتان الطبيعيتان

المزدوجتان ، الزلزال وتسونامي.

ووفقاً لحكومة مقاطعة فوكوشيما فإن الحادث دفع مئات الآلاف من

المواطنين إلى مغادرة منازلهم بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.

ومن المقرر أن يحضر الامبراطور " اكيهيتو " والامبراطورة " ميتشيكو "

مراسم تذكارية ترعاها الحكومة في العاصمة مع رئيس الوزراء " شينزو آبي "

وعائلات الضحايا والناجين .

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