وكيل وزارة التعليم يستعرض ماتم تنفيذه من مشروع الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية بمراقبات التعليم ببلديات جبل نفوسة والساحل الغربي.

تيجي 11 مارس 2018 ( وال ) - استعرض وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام "عادل جمعة", أمس السبت , ماتم تنفيذه بخصوص مشروع الملاك الوظيفي بمراقبات التعليم ببلديات جبل نفوسة والساحل الغربي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر كلية التربية بتيجي , والذي ضم

عدداً من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديات(

الزاوية- الاصابعة- وازن- الزاوية الجنوب - الزاوية الغرب - صبراته -

صرمان -غدامس- باطن الجبل - كاباو- غريان- جادو- زلطن - ككلة- ظاهر

الجبل- نالوت- رقدالين- العجيلات- الحرابة- الرياينة- مزدة - نسمة -

الشقيقة -صرمان- زوارة - يفرن - القلعة - الرحيبات), بالإضافة إلى مديري

مكاتب التوثيق والمعلومات بالمراقبات.

وبحسب المكتب الإعلامي بالوزارة فقد تناول الاجتماع والذي حضر عضو مجلس النواب عن بلدية باطن الجبل وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل الصيعان جانباً منه, مناقشة مستجدات مشروع تجهيز منظومة معلومات بالوزارة, والذي طالب الوكيل بشأنه المراقبات بالإسراع في تزويد الوزارة بالبيانات والإحصائيات الخاصة بـ ( الطلاب , المعلمين ,والموظفين) التابعين لهم, مشدداً على أن تتضمن هذه البيانات الرقم الوطني لكل طالب وأن يتم تسليمها للوزارة في اقرب وقت ممكن, موضحاً بأن هذه البيانات سيتم استخدامها في التقديرات الخاصة بطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي، وذلك طبقا لتوصيات ديوان المحاسبة بالخصوص.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض البرامج والأنشطة المنظمة لهذا العام من قبل إدارة النشاط المدرسي بالوزارة, وكذلك متابعة المراحل المنجزة من طرف المراقبات فيما يتعلق بإنشاء صندوقاً للتكافل الاجتماعي بكل مراقبة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوكيل مطالبته المراقبات بضرورة

الإسراع في إحالة الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لهم في شكله النهائي, وذلك من اجل اعتماده من قبل الوزير وبدء العمل من خلاله على مرحلة سد العجز من المعلمين في المدارس, وتدريب وتأهيل المعلمين الموجودين بأقسام الاحتياط العام طبقاً لأولويات احتياجات ومتطلبات المدارس .

ودعا " جمعة "إدارة التفتيش التربوي بالوزارة إلى ضرورة التعاون مع

المراقبات فيما يتعلق بمراجعة واعتماد الملاكات الوظيفية.