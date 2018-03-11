وزارة الدفاع الروسية : تجربة ناجحة لصاروخ كينغال الروسي .





موسكو 11 مارس 2018م ( وال )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم اجراء

تجربة ناجحة لمنظومة صاروخية جديدة تجمل اسم " كينغال " الروسي الجديد

التي تعادل سرعة صواريخها اربعة امثال سرعة الصوت .

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية الإطلاق التجريبية التي

نفذت من على متن مقاتلة "ميغ-31" أقلعت من مطار في المنطقة العسكرية

الجنوبية ، مضيفة أن الصاروخ أصاب هدفه المخطط له في الحقل التجريبي.

ونقلت مصادر اعلامية روسية عن الوزارة أن عملية الإطلاق أكدت جودة

المواصفات التقنية والتكتيكية لمنظومة "كينغال" عالية الدقة ومعايير

سرعتها.

وأشارت إلى أن الصاروخ " كينغال " القادر على حمل رؤوس نووية يتميز

بسرعته التي تتجاوز خلال ثواني سرعة الصوت ، ويتعداها خلال دقائق إلى

اضعاف مضاعفة مما يجعل من عير الممكن عمليا اسقاطه من قبل أي دفاع جوي .

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