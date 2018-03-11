اختتام فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمها موسم المدينة الإعلامي بالتعاون مع جامعة الزيتونة ترهونة .

ترهونة 11 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت الخميس فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمها موسم المدينة الإعلامي بالتعاون مع جامعة الزيتونة ترهونة والتي تواصلت على مدى أسبوع واستهدفت عددا من طلاب كلية الفنون والإعلام والإعلاميين بالمدينة والمهتمين بالمجال .

واشتملت الورشة على العديد من المحاضرات النظرية التي تناولت بالشرح والتوضيح أساليب الكتابة الصحفية وفنون التحرير الإخباري وإعداد البرامج وأساسيات فن الإلقاء .. إلى جانب تمارين عملية للتقديم الإذاعي وإجراء اللقاءات والتقارير المرئية .

واختتمت الورشة بتوزيع الشهادات على المشاركين فيها لامس عددهم الثمانين مشاركا .



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