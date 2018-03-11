وزارة الصحة تعلن : أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستشهد نقلة في حال تم تطبيق الدلائل الإرشادية .

طرابلس 11 مارس 2018 (وال) - أكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية

بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني "غسان كريم" أن مراكز الرعاية

الصحية الأولية ستشهد "نقلةً نوعية" في الخدمات الصحية التي ستقدمها في حال تطبيق الدلائل الإرشادية المبنية على الأدلة والبراهين العلمية.

وأضاف في تصريحات له نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة اليوم

الأحد : أن الالتزام بتطبيق الأدلة سيضمن توحيد السياسات والإجراءات

المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ بما

يحقق سلامة المريض ويقلل من أي أخطاء طبية قد تحدث مستقبلاً؛ كما سيضمن أيضاً الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة والمحافظة على الموارد المالية للدولة.

وأوضح أن مجموعة من الاستشاريين في تخصص الطب العام يعملون لدى

المؤسسة البريطانية (Primary Care International) ومتخصصين في وضع الأدلة الإرشادية وفقاً للدراسات والبحوث التي تجريها مؤسسات دولية من بينها المعهد البريطاني (NICE) والمنظمة الأمريكية (AAFP)؛ قاموا بتدريب 20 طبيب وأخصائي طب عام يعملون في عدد من المرافق الصحية التي تم اختيارها لتكون تجرية استرشادية في تنفيذ حزمة الخدمات الصحية الأساسية.

وبين "كريم" أن مرحلة التدريب أنجزت على ثلاث مراحل؛ تضمنت المرحلة

الأولى وضع مسار الرعاية المترابطة والمنظمة والقابلة للتقييم من خلال

تدريبات تم تطبيقها على حالات واقعية ؛ ونفذت المرحلة الثانية من التدريب بتقديم الخدمة الطبية لأربع أمراض هي (السكر والضغط والربو والانسداد الرئوي المزمن) ؛ أما المرحلة الثالثة من التدريب فستنفذ خلال الفترة من يوم 19 إلى 24 من شهر مارس الجاري .

وأكد أن توحيد أساليب تقديم الرعاية الصحية سيؤدي إلى تعزيز ثقة

المواطن بالخدمات المقدمة لهم ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية؛ كما

سيعيد "الثقة" للعناصر الطبية والطبية المساعدة في أهمية الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها "خط الرعاية الأول " في

منظومة الخدمات الصحية .

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