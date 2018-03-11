الصين: الحرب التجارية مع أمريكا ستجلب كارثة للاقتصاد العالمي .





بكين 11 مارس 2018 (وال) - قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان اليوم

الأحد إن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة الامريكية ستجلب فقط كارثة

للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي زادت فيه انتقادات بكين لفرض واشنطن

رسوم جمركية على المعادن في ظل مخاوف من أنها قد تلحق أضرارا بالاقتصاد

العالمي.

وبعد ضغط مارسه حلفاء الولايات المتحدة، فتحت واشنطن الباب أمام

المزيد من الإعفاءات من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب

وعشرة بالمئة على الألومنيوم والتي أقرها الرئيس الأمريكي الأسبوع

الماضي.

ويوم السبت ، حث الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة على

منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على المعادن، مع دعوة طوكيو إلى "سلوك

متعقل".

لكن سخط ترامب يستهدف الصين، التي ساعدت الزيادات في طاقتها الإنتاجية

في تعزيز الفوائض العالمية من الصلب وتعهدت الصين على نحو متكرر بالدفاع

عن "حقوقها ومصالحها المشروعة" إذا استهدفتها إجراءات تجارية أمريكية.

وقال تشونغ على هامش جلسة سنوية للبرلمان الصيني إن الصين لا تريد حربا

تجارية وإنها لن تبدأ حربا تجارية.

وقال تشونغ "لا يوجد فائزون في الحرب التجارية...لن تجلب سوى كارثة للصين

والولايات المتحدة والعالم".

(وال)