الجيش المصري يعلن مقتل 16 ارهابيا في عمليات أمنية بسيناء .





القاهرة، 11 مارس 2018 ( وال ) أعلن المتحدث العسكري الرسمي للجيش المصري

تامر الرفاعي اليوم الأحد أن القوات المسلحة المصرية قتلت 16 " عنصرا

ارهابيا " خلال الايام الخيرة في إطار العملية العسكرية التي ينفذها

الجيش المصري في شمال شبه جزيرة سيناء، .

وذكر الرفاعي في بيان له أن القوات المصرية قامت بالقضاء على "12 عنصرا

ارهابيا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق

العمليات"، دون أن يحدد الموقع والتاريخ.

كما أشار إلى مقتل "4 عناصر وصفها بشديدة الخطورة" والقبض على "ثلاثة

من القيادات الارهابية" بعدة مناطق جبلية بوسط سيناء، في عملية تمت

استنادا "لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء".

ومنذ إطلاق عملية "سيناء 2018" في التاسع من فبراير الماضي، تم

الإعلان عن مقتل 16 عسكريا و121 عنصرا ارهابيا، وفقا للبيانات التي نشرها

الجيش المصري .

( وال )