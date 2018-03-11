قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من أريحا.





رام الله 11 مارس2018 ( وال) - أفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال

الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة أريحا.

من ناحية أخرى استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على معدات

وآليات كانت تعمل على شق طرق زراعية في قبلان جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـوكالة الانباء

الفلسطينية"وفا"، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة وشاحنة، خلال عملها

على شق طرق زراعية في منطقة السروب شرق قبلان.

وأضاف ان قوات الاحتلال تصعد من عمليات استهداف المواطنين وتضييق الخناق

عليهم؛ وذلك من أجل إرضاء المستوطنين.

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