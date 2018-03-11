اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني للم شمل الاعلاميين والصحفيين الليبيين / اعلان .

طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - تدعو اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني للم شمل الاعلاميين والصحفيين الليبيين الراغبين في المشاركة في الملتقى التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) وذلك على الرابط التالي :



https://www.facebook.com/groups/346539159159601



وأوضحت اللجنة في اعلانها أن تعبئة الاستمارة الخاصة بالانضمام وحضور الملتقى من خلال الصفحة ستستمر حتى 15 من شهر مارس الجاري .





...( وال )...