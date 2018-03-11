اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني للم شمل الاعلاميين والصحفيين الليبيين / اعلان .الأحد ، 11-03-2018 - 11:48:00

اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني للم شمل الاعلاميين والصحفيين الليبيين / اعلان .طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - تدعو اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني للم شمل الاعلاميين والصحفيين الليبيين الراغبين في المشاركة في الملتقى التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) وذلك على الرابط التالي :

https://www.facebook.com/groups/346539159159601

وأوضحت اللجنة في اعلانها أن تعبئة الاستمارة الخاصة بالانضمام وحضور الملتقى من خلال الصفحة ستستمر حتى 15 من شهر مارس الجاري .


...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع عدد من المسؤولين بمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا