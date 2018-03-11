روسيا تجري تجربة ناجحة لصاروخ خارق للصوت قادر على اجتياز الدروع الصاروخية.





موسكو،11مارس 2018 (وال)- أجرت روسيا تجربة ناجحة لصاروخ خارق للصوت من

طراز "كينجال" القادر على اجتياز الدرع الصاروخي الأمريكي، وفقا لما

أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأشار بيان للوزارة إلى أن "طاقم مقاتلة "ميج-31 نفذ الإطلاق الناجح

لصاروخ فرط الصوت عالي الدقة كينجال".

ويبلغ مدى الصاروخ "كينجال" أكثر من ألفي كلم وتضاهي سرعته 10 أضعاف سرعة

الصوت وأصاب هدفه المخطط له في الحقل التجريبي، حسبا للبيان.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الجاري، في خطابه حول حال

الأمة أن منظومة "كينجال" لا مثيل لها في العالم وقادرة على اجتياز

منظومة مضادات الصواريخ الأمريكية، وهو ما أكدته اليوم وزارة الدفاع.

وأكد البيان أن الصاروخ كينجال "ليس له مثيل في العالم" ولا يمكن رصده من

قبل شاشات رادار العدو.

وكشف بوتين وقتها أن منظومة "كينجال" يمكنها حمل رؤوس نووية وأنها تحت

تصرف الجيش الروسي منذ مطلع ديسمبرالماضي.

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