موسع / مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنات مواد غذائية .الأحد ، 11-03-2018 - 11:41:00



طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- اعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
رفضه دخول حلوى حلقوم فواكه مشكله العلامة التجارية Helvacizade موردة من
تركيا ونقطة وصولها فرع الخمس . وارجع المركز سبب الرفض لوجود الوان محظور استخدامها طبقا للمواصفات
والمعايير القياسية .
كما اعلن المركز رفضه دخول شحنة ارز ابيض بلد المنشأ اليونان كميتها
35880 كيس .
وارجع المركز سبب الرفض للشحنة التي وصلت عن طريق فرع مصراته لعدم تطابق
البيانات التوضيحية وعدم تطابقها من ناحية المواصفات من النوع والشكل .
(وال)

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