موسع / مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنات مواد غذائية .





طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- اعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

رفضه دخول حلوى حلقوم فواكه مشكله العلامة التجارية Helvacizade موردة من

تركيا ونقطة وصولها فرع الخمس . وارجع المركز سبب الرفض لوجود الوان محظور استخدامها طبقا للمواصفات

والمعايير القياسية .

كما اعلن المركز رفضه دخول شحنة ارز ابيض بلد المنشأ اليونان كميتها

35880 كيس .

وارجع المركز سبب الرفض للشحنة التي وصلت عن طريق فرع مصراته لعدم تطابق

البيانات التوضيحية وعدم تطابقها من ناحية المواصفات من النوع والشكل .

(وال)