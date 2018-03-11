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مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنات مواد غذائية .
الأحد ، 11- 03- 2018 - 11:41:00
طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- اعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
رفضه دخول حلوى حلقوم فواكه مشكله العلامة التجارية Helvacizade موردة من
تركيا ونقطة وصولها فرع الخمس . وارجع المركز سبب الرفض لوجود الوان محظور استخدامها طبقا للمواصفات
والمعايير القياسية .
كما اعلن المركز رفضه دخول شحنة ارز ابيض بلد المنشأ اليونان كميتها
35880 كيس .
وارجع المركز سبب الرفض للشحنة التي وصلت عن طريق فرع مصراته لعدم تطابق
البيانات التوضيحية وعدم تطابقها من ناحية المواصفات من النوع والشكل .
(وال)