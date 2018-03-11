الصين تؤكد أنها لن تدخل في حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجديدة.





بكين، 11مارس2018 (وال) -أكد وزير التجارة الصيني، تشونج شان اليوم الأحد

أن بلاده لن تدخل في حرب تجارية مع الولايات المتحدة لأن العواقب قد تكون

"كارثية"، لكنه حذر في نفس الوقت من أن بكين ستدافع عن مصالحها في مواجهة

الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم.

وأشار تشانج في مؤتمر صحفي ببكين في إطار المؤتمر القومي الشعبي، إلى أن

الحروب التجارية لا يفوز فيها أحد، بل تتسبب فقط في عواقب "كارثية"

للبلدين ولباقي العالم.

وعلى الرغم من استبعاده لدخول بلاده في حرب من هذا النوع، ذكر بأن الصين

قادرة على مواجهة هذا التحدي وستدافع عن مصالحها القومية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الخميس الماضي رسمياعلى فرض رسوم

على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% وستؤثر على كل الدول

التي تبيع هذه المنتجات للولايات المتحدة باستثناء المكسيك وكندا.

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