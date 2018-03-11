مؤسسات المجتمع المدني بنغازي تحي يوم المرأة العالمي .





بنغازي 11مارس 2018 (وال ) ... نظمت مفوضية المجتمع المدني ببنغازي

احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان “المرأة في حالة النزاعات

المسلحة .. هواجس وتطلعات” بمشاركة عدد من اساتذة جامعة بنغازي ومنتسبي

الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

والمنظمات الحقوقية العامة بمجال المرأة .

وأكدت الدكتورة سلطنة المسماري عضو هيئة التدريس جامعة بنغازي “ان

احياء يوم المرأة العالمي جاء لتوضيع ما تعانيه المراه من مشاكل وعراقيل

وتحديات فاليوم ينبغي أن تغير المراة الليبية طريقة تفكيرها وألا تنظر

إلى قضايا المرأة إلا من خلال قضايا المجتمع بشكل”

وأكدت ( المسماري ) خلال الاحتفالية أهمية الاستقرار السياسي والامني

.. داعية إلى لم الشمل وتوحيد مؤسسات ليبيا لتقوم المرأة الليبية بدورها

كبقية أفراد المجتمع الآخرين لقيام دولة ليبيا ”.

ومن جانبها أوضحت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني الدكتورة

عبير أمنينة: ان احياء اليوم العالمي للمرأة جاء للتذكير بوضع المرأة

الآن خاصة بفترة الحرب والنزاعات المسلحة ، ومخيمات التهجير والنزوح”.

ودعت أمنينة “ منظمات المجتمع المدني بأن تتكاتف وتعمل على تخفيف

المعاناة التي تتعرض لها المراة الليبية.

ومن جانبها قالت خديجة الطيرة من هيأة السلامة الوطنية بنغازي رئيسة

قسم “الإطفائي الصغير” “إن أحد مشاريعها هو توعية المدارس وإعطاء الطلبة

معرفة عن السلامة المدنية وغيرها، والمرأة اليوم تلعب دورا أساسيا في

المجتمع .

.. وال بنغازى....