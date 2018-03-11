قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة بنغازى ينظم حلقة نقاش حول المكتبات المدرسية.الأحد ، 11-03-2018 - 10:58:00



بنغازى 11 مارس 2018م -( وال )- بمناسبة اليوم العربي
للمكتبات المدرسية نظم قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة
بنغازي أمس السبت بالتعاون مع نادي أصدقاء الكتاب حلقة نقاش بعنوان "حتى
تصبح مكتباتنا المدرسية مراكزا لمصادرالتعلم" .
وتضمن برنامج الحلقة التى عقدت بقاعة مركز البحوث والاستشارات –
الحميضة - مناقشة العديد من المحاور التى تناولت تحول المكتبات المدرسية
لمراكز مصادر التعلم ،ومكتبة الصف بين الأهمية ومتطلبات الإنشاء " و
اللائحة المنظمة لعمل المكتبات المدرسية الليبية ومكانة أمين المكتبة
المدرسية في الكادر الوظيفي بقطاع التعليم .

... وال بنغازي ...

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