قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة بنغازى ينظم حلقة
نقاش حول المكتبات المدرسية.
الأحد ، 11- 03- 2018 - 10:58:00
بنغازى 11 مارس 2018م -( وال )- بمناسبة اليوم العربي
للمكتبات المدرسية نظم قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة
بنغازي أمس السبت بالتعاون مع نادي أصدقاء الكتاب حلقة نقاش بعنوان "حتى
تصبح مكتباتنا المدرسية مراكزا لمصادرالتعلم" .
وتضمن برنامج الحلقة التى عقدت بقاعة مركز البحوث والاستشارات –
الحميضة - مناقشة العديد من المحاور التى تناولت تحول المكتبات المدرسية
لمراكز مصادر التعلم ،ومكتبة الصف بين الأهمية ومتطلبات الإنشاء " و
اللائحة المنظمة لعمل المكتبات المدرسية الليبية ومكانة أمين المكتبة
المدرسية في الكادر الوظيفي بقطاع التعليم .
... وال بنغازي ...