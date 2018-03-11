الحرس البلدي ترهونة يضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .



ترهونة 11مارس 2018 ( وال) - تمكن جهاز الحرس البلدي ببلدية

ترهونة خلال اليوميين الماضين من ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية

الصلاحية .

وأكد مدير فرع الجهاز العقيد " ضومحمد ضو "لمراسل وكالة

الانباء الليبية بترهونة ان الجهاز ينفذ هذه الايام حملة في كافة انحاء

البلدية للكشف عن المحال التجارية والمخابز والمقاهي , وان المواد التي

تم ضبطها تشمل "عصائر وحلويات واجبان وحليب معلب ومكرونة ومواد تنظيف"

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