الحرس البلدي ترهونة يضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .الأحد ، 11-03-2018 - 10:49:00


ترهونة 11مارس 2018 ( وال) - تمكن جهاز الحرس البلدي ببلدية
ترهونة خلال اليوميين الماضين من ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية
الصلاحية .
وأكد مدير فرع الجهاز العقيد " ضومحمد ضو "لمراسل وكالة
الانباء الليبية بترهونة ان الجهاز ينفذ هذه الايام حملة في كافة انحاء
البلدية للكشف عن المحال التجارية والمخابز والمقاهي , وان المواد التي
تم ضبطها تشمل "عصائر وحلويات واجبان وحليب معلب ومكرونة ومواد تنظيف"
.
... وال ...

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