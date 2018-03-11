450 دار نشر تشارك بمعرض إسطنبول للكتاب بينها 100 دار نشرعربية من 15 دولة.





طوكيو11مارس 2018 ( وال) - انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت،

فعاليات "معرض إسطنبول الدولي الخامس للكتاب"، تحت شعار "اقرأ"، بمشاركة

450 دار نشر، بينها 100 عربية من 15 دولة.

ومن المقررأن يشهد الجناح العربي نحو 70 فعالية، ضمن 10 قاعات خاصة،

بمشاركة نخبة من الشخصيات والمثقفين، بين ندوات ومحاضرات وأمسيات مختلفة،

إضافة إلى حفلات توقيع كتب.

كما خصص ركن للأطفال واليافعين، ومساحات واسعة للمنصات التعليمية

والتفاعلية.

ويتواجد في المعرض أكثر من 60 مترجمًا للغتين العربية والتركية، تم

توزيعهم على مختلف القاعات.

كما تم توزيع ملفات تعريفية بدور النشر المشاركة وأهم الإصدارات

المتوفرة، إلى جانب تأمين مواصلات مجانية بين المعرض ومحطات المواصلات

العمومية بحسب المنظيمن.

ووفق رصد أجراه مراسل وكالة انباء الأناضول التركية ، احتضنت المدينة

التركية 5 معارض للكتاب العربي، خلال العام الماضي، 2017.

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