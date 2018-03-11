افتتاح معهد الخبرة القضائية والدراسات التخصصية ببنغازي .الأحد ، 11-03-2018 - 10:44:00



بنغازى 11مارس 2018(وال بنعازى)- أكد مدير عام مركز الخبرة القضائية
والبحوث التابع لقطاع العدل إن افتتاح معهد الخبرة القضائية والدراسات
التخصصية بنغازي سيكون في 15 أبريل المقبل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه مع مدير معهد الخبرة القضائية
والدراسات التخصصية بنغازي الأستاذ الدكتور محمد محمود، حيث تم الاتفاق
فيه على الموعد وبداية انطلاق برنامج الدورات التدريبية للجهات العامة في
الدولة وخاصة الأمنية منها.
كما تم خلال الاجتماع تحديد موعد انطلاق الدورات بالمعهد،للخبراء
التابعين لمركز الخبرة القضائية والبحوث في تخصصات : قسم العلوم
الهندسية، قسم التحاليل الجنائية، قسم الآثار، قسم المحاسبة”.
(وال)

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