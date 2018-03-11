وكيل وزارة التعليم يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع الملاك الوظيفي
للمؤسسات التعليمية بمراقبات جبل نفوسة والساحل الغربي.
الأحد ، 11- 03- 2018 - 10:22:00
تيجي 11 مارس 2018 ( وال ) ...استعرض وكيل وزارة التعليم لشؤون
التعليم العام "عادل جمعة", امس السبت , الموقف التنفيذي لمشروع الملاك
الوظيفي بمراقبات التعليم ببلديات جبل نفوسة والساحل الغربي , مطالبا
المراقبات بضرورة الاسراع في إحالة الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية
التابعة لهم في شكله النهائي للادارات المختصة بالوزارة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر كلية التربية بتيجي , وضم عددا من
مديري الادارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديات( الزاوية-
وازن- الزاوية الجنوب - الزاوية الغرب - صبراته - صرمان -غدامس- باطن
الجبل - كاباو- غريان- جادو- زلطن - ككلة- ظاهر الجبل- نالوت - رقدالين -
العجيلات - الحرابة - الرياينة - مزدة - نسمة – الشقيقة -صرمان- زوارة –
يفرن – القلعة - الرحيبات), بالاضافة إلى مديري مكاتب التوثيق والمعلومات
بالمراقبات.
كما تناول الاجتماع مستجدات تزويد منظومة الوزارة بالمعلومات الخاصة
بـ ( الطلاب , المعلمين ,والموظفين) من قبل مراقبات التعليم , مشدداً
على أن تتضمن هذه البيانات الرقم الوطني لكل طالب .
كما تطرق الاجتماع إلى البرامج والأنشطة من قبل إدارة النشاط المدرسي
بالوزارة, وكذلك متابعة المراحل المنجزة من طرف المراقبات فيما يتعلق
بإنشاء صندوقا للتكافل الاجتماعي بكل مراقبة.
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