وكيل وزارة التعليم يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية بمراقبات جبل نفوسة والساحل الغربي.





تيجي 11 مارس 2018 ( وال ) ...استعرض وكيل وزارة التعليم لشؤون

التعليم العام "عادل جمعة", امس السبت , الموقف التنفيذي لمشروع الملاك

الوظيفي بمراقبات التعليم ببلديات جبل نفوسة والساحل الغربي , مطالبا

المراقبات بضرورة الاسراع في إحالة الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية

التابعة لهم في شكله النهائي للادارات المختصة بالوزارة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر كلية التربية بتيجي , وضم عددا من

مديري الادارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديات( الزاوية-

وازن- الزاوية الجنوب - الزاوية الغرب - صبراته - صرمان -غدامس- باطن

الجبل - كاباو- غريان- جادو- زلطن - ككلة- ظاهر الجبل- نالوت - رقدالين -

العجيلات - الحرابة - الرياينة - مزدة - نسمة – الشقيقة -صرمان- زوارة –

يفرن – القلعة - الرحيبات), بالاضافة إلى مديري مكاتب التوثيق والمعلومات

بالمراقبات.

كما تناول الاجتماع مستجدات تزويد منظومة الوزارة بالمعلومات الخاصة

بـ ( الطلاب , المعلمين ,والموظفين) من قبل مراقبات التعليم , مشدداً

على أن تتضمن هذه البيانات الرقم الوطني لكل طالب .

كما تطرق الاجتماع إلى البرامج والأنشطة من قبل إدارة النشاط المدرسي

بالوزارة, وكذلك متابعة المراحل المنجزة من طرف المراقبات فيما يتعلق

بإنشاء صندوقا للتكافل الاجتماعي بكل مراقبة.

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