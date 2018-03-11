‏وزارة التعليم تنظم دورة الاستراتيجيات الحديثة في التدريس للمفتشين التربويين .





طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت بطرابلس دورة الاستراتيجيات

الحديثة في التدريس للمفتشين التربويين التي نظمتها وزارة التعليم على

مدى ثلاثة أيام ضمن برامج وخطط الوزارة لتطوير التعليم .. واستعدادا

للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (2017-2018 ) الذي بدأ اليوم

الاحد بمختلف المؤسسات التعليمية .



ونظمت الدورة التدريبية التعليمية ضمن أربع تجمعات تدريبية وهي (

قاعات المركز العام . مدرسة فجر عروس البحر ببلدية ابوسليم . مدرسة

الجهاد ببلدية سوق الجمعة . مدرسة طرابلس الثانوية بنات ).

وتم فى اليوم الختامي توزيع شهائد حضور الدورة للمتدربين .

وشارك في هذه الدورة خبراء التعليم والمدربين ( يوسف مسعود . سليم

الغويل . منال الجازوي . سالمة كحيل ) .

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