وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية في علاج إصابات الحروب.
الأحد ، 11- 03- 2018 - 09:47:00
مصراته 11 مارس 2018 ( وال ) ... نظمت ادارة الموارد البشرية بوزارة
الصحة دورة تدريبية في مصراته عن (علاج إصابات الحروب ) .
وقدمت خلال هذه الدورة التي نظمت برعاية مركز مصراتة الطبي محاضرات
تناولت طرق علاج إصابات الحروب؛ قدمها فريق طبي بريطاني من المنظمة
البريطانية (David nott foundation ) .
واستهدفت الدورة 50 متدربا من الأطباء بمختلف التخصصات وخصوصاً العاملين
بأقسام الإسعاف والحوادث في مختلف مستشفيات ليبيا .
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