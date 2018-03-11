‏وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية في علاج إصابات الحروب‏.الأحد ، 11-03-2018 - 09:47:00



مصراته 11 مارس 2018 ( وال ) ... نظمت ادارة الموارد البشرية بوزارة
الصحة دورة تدريبية في مصراته عن (علاج إصابات الحروب ) .
وقدمت خلال هذه الدورة التي نظمت برعاية مركز مصراتة الطبي محاضرات
تناولت طرق علاج إصابات الحروب؛ قدمها فريق طبي بريطاني من المنظمة
البريطانية (David nott foundation ) .
واستهدفت الدورة 50 متدربا من الأطباء بمختلف التخصصات وخصوصاً العاملين
بأقسام الإسعاف والحوادث في مختلف مستشفيات ليبيا .
...( وال ) ...

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