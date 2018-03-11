‏وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية في علاج إصابات الحروب‏.





مصراته 11 مارس 2018 ( وال ) ... نظمت ادارة الموارد البشرية بوزارة

الصحة دورة تدريبية في مصراته عن (علاج إصابات الحروب ) .

وقدمت خلال هذه الدورة التي نظمت برعاية مركز مصراتة الطبي محاضرات

تناولت طرق علاج إصابات الحروب؛ قدمها فريق طبي بريطاني من المنظمة

البريطانية (David nott foundation ) .

واستهدفت الدورة 50 متدربا من الأطباء بمختلف التخصصات وخصوصاً العاملين

بأقسام الإسعاف والحوادث في مختلف مستشفيات ليبيا .

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