وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول (الجودة في المختبرات الطبية) .
الأحد ، 11- 03- 2018 - 09:41:00
طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - نظمت وزارة الصحة على مدى ثلاثة أيام
ورشة عمل حول (الجودة في المختبرات الطبية) .
وأوضحت وزرة الصحة عبر موقعها : أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة
نظمت ورشة عمل حول (الجودة في المختبرات الطبية من النظرية إلى التطبيق)
؛ وتناولت الورشة التي اقيمت بقاعة نقابة المعلمين طرابلس في ورقاتها
العلمية من الخبراء المختصين بالتعاون مع إدارة المختبرات ومصارف الدم
والنقابة العامة لطب المختبرات التطور العلمي الذي شهده هذا القطاع ،
ودور وأهمية المختبرات الطبية في تطوير الخدمات الصحية .
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