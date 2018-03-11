وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول (الجودة في المختبرات الطبية) .الأحد ، 11-03-2018 - 09:41:00



طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - نظمت وزارة الصحة على مدى ثلاثة أيام
ورشة عمل حول (الجودة في المختبرات الطبية) .

وأوضحت وزرة الصحة عبر موقعها : أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة
نظمت ورشة عمل حول (الجودة في المختبرات الطبية من النظرية إلى التطبيق)
؛ وتناولت الورشة التي اقيمت بقاعة نقابة المعلمين طرابلس في ورقاتها
العلمية من الخبراء المختصين بالتعاون مع إدارة المختبرات ومصارف الدم
والنقابة العامة لطب المختبرات التطور العلمي الذي شهده هذا القطاع ،
ودور وأهمية المختبرات الطبية في تطوير الخدمات الصحية .
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