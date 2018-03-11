كلية التقنية الإلكترونية بطرابلس تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلبة (هندسة شبكات) .

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طرابلس 11- مارس 2018م - احتفلت كلية التقنية الإلكترونية بطرابلس

بتخريج الدفعة الثانية لطلبة هندسة الشبكات – قسم الحاسب الالي، لفصل

الخريف 2017 والبالغ عددهم ثمانية عشرة خريجا وخريجة من كلية التقنية

الإلكترونية.

وحضر حفل التخرج الدكتورعلي السائح، عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية

للتعليم التقني والفني، ومدير إداراة الكليات التقنية، وأحمد الخائبي،

نائب رئيس إتحاد طلبة ليبيا والأستاذ زياد شنيب، مدير الشؤون العلمية

بالكلية، والأستاذ عبدالباسط المشاط، رئيس قسم التحكم الالي بالكلية،

واعضاء هيئة التدريس وأولياء الامور وطلاب الكلية .

وتخلل الحفل القاء العديد من الكلمات التي أشادت بأهمية التعليم

التقني والفني، لاسيما في هندسة الشبكات .

كما تخلل حفل التخرج تقديم عروض مرئية للطلبة الخريجين كلا حسب عنوان

مشروعه التقني.

وفي ختام الحفل تم تسليم شهائد البكالوريس التقني للطلبة الخريجين، مع

وافر التمنيات لهم بالنجاح والتوفيق في حياتهم العملية والتطبيقية.

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